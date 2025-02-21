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عربي-دولي

لمدة أسبوعين.. السفارة الأميركية في إسرائيل تُحذر موظفيها من هذا الأمر

Lebanon 24
21-02-2025 | 14:55
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حذرت السفارة الأميركية في إسرائيل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم من استخدام وسائل النقل العام في البلاد، بما في ذلك الحافلات والقطار الخفيف، لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت الحافلات مساء الخميس. وفق ما ذكرت هيئة البث الاسرائيلية.
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وكانت ثلاث عبوات ناسفة قد انفجرت داخل حافلات في مدينة بات يام، بينما تم العثور على عبوة أخرى في مدينة حولون قبل أن تنفجر. ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء هذه الحوادث.

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