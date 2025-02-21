Advertisement

عربي-دولي

بعد اقتحام نتنياهو مخيم طولكرم.. إليكم أول تعليق فلسطيني

Lebanon 24
21-02-2025 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1323835-638757746458923179.png
Doc-P-1323835-638757746458923179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، "اقتحام" نتنياهو مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، بعد أن توجه إلى هناك وأمر بتكثيف العملية العسكرية الجارية فيه منذ نحو شهر.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعتبر هذا "الاقتحام إمعانا إسرائيليا في العدوان على شعبنا، وامتدادا لجرائم قتل المواطنين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".
Advertisement

وقام نتنياهو، بجولة في مخيم طولكرم، حيث تلقى إحاطة أمنية، وأصدر قرار عسكريا بتكثيف العملية الجارية فيه منذ نحو شهر، غداة تفجيرات في حافلات بمنطقة تل أبيب لم تسفر عن إصابات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-02-21
16:39 | 2025-02-21
16:29 | 2025-02-21
16:14 | 2025-02-21
16:00 | 2025-02-21
15:57 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24