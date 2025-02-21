بعد اقتحام نتنياهو مخيم طولكرم.. إليكم أول تعليق فلسطيني

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وقالت الوزارة في بيان إنها تعتبر هذا "الاقتحام إمعانا إسرائيليا في العدوان على شعبنا، وامتدادا لجرائم قتل المواطنين وهدم منازلهم وفرض النزوح القسري عليهم وتهجيرهم".وقام نتنياهو، بجولة في مخيم طولكرم، حيث تلقى إحاطة أمنية، وأصدر قرار عسكريا بتكثيف العملية الجارية فيه منذ نحو شهر، غداة تفجيرات في حافلات بمنطقة تل أبيب لم تسفر عن إصابات.