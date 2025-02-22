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عربي-دولي
روبيو: لتأييد مشروع قرار أميركي بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
22-02-2025
|
01:41
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حضّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تأييد مشروع قرار تقدمت به واشنطن يدعو الى "نهاية سريعة" للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لا يشير الى وحدة أراضي كييف.
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وقال روبيو "تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة، وندعو كل الدول الأعضاء الى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام".
واقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة لا يرقى إلى مستوى مشروع قرار منافس مدعوم أوروبيا يطالب بالانسحاب الفوري لكل القوات الروسية من أوكرانيا.
وتم تقديم مشروعي القرارين بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تحل بعد غد الاثنين، حيث ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.
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