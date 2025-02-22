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ًهل بات التوصل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية قريباً؟

Lebanon 24
22-02-2025 | 02:31
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حقق البيت الأبيض وأوكرانيا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا ويعزز العلاقة طويلة الأجل بين كييف وواشنطن، حسبما أفاد مصدر مطلع.

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ويأتي هذا التقدم في المحادثات بعد التصاعد الحاد في التصريحات بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع بسبب خلافاتهما حول هذا الأمر.

وقال زيلينسكي إنه رفض التوقيع على اتفاق قدمه وزير الخزانة الأميريكي سكوت بيسنت خلال زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي، كما رفض الرئيس الأوكراني الاتفاق مجددا بعد أيام خلال اجتماع في ميونخ مع نائب الرئيس جيه دي فانس لأن العرض الأميركي لم يشمل ضمانات أمنية.
وجدد ترامب يوم الجمعة انتقاداته لطريقة تعامل زيلينسكي مع الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام واتهم الأوكرانيين بإهدار وقت وزير الخزانة بيسنت.

لكن مصدرا مطلعا قال إن الجانبين حققا تقدما كبيرا خلال زيارة قام بها الليفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوغ، مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا واستغرقت ثلاثة أيام إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك فيما أشار الرئيس ترامب إلى أن الرئيس الروسي وزيلينسكي بحاجة إلى عقد لقاء لبحث تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "يبدو لي أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي يجب أن يلتقيا".
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