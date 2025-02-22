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عربي-دولي

بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات... إطلاق سراح إعلاميّة بارزة

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:02
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أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قراراً بإخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي، في قضية الإساءة إلى العراق، في خطوة جاءت بعد سحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفارة العراقية الدعوى الجزائية.
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وكان السوداني سحب الدعوى القضائية المقدّمة ضد الإعلامية الكويتية، وذلك بعد صدور حكم بسجنها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

وبالتزامن مع تقديمها اعتذاراً رسمياً عن التصريحات التي صدرت عنها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت في بيان أن قرار سحب الدعوى جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدةً "حرص العراق على الحفاظ على أعلى مستويات العلاقات القوية والشفّافة مع دولة الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، وتعزيز التعاون مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية والثقافية".

وأضاف البيان أن "العراق يسعى دائماً لترسيخ لغة الاحترام المتبادَل والحوار والتاريخ المشترك مع جميع الأشقاء والأصدقاء، تأكيداً لنهجه الدبلوماسي في بناء علاقات قائمة على التعاون والتفاهم". (لها)
 
 

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