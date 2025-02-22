فيها "جثث مكبلة".. مقبرة جماعية جديدة تظهر في سوريا!

عثر أهالي بلدة عقربا السورية، اليوم السبت، على مقبرة جماعية جديدة على الطريق الزراعي الواصل بين البلدة ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

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وذكرت التقارير أنّ النقطة التي تم العثور فيها على المقبرة تقع قرب منطقة كانت تسيطر عليها قوات النظام السوري السابق.

والمقبرة التي تحتوي على رفات عدة أشخاص، فيها جثث مكبلة الأيدي، تعود إلى فترة حكم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكان الأهالي قد عثروا على فترات متقطعة على العديد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من ريف دمشق وريف درعا وحلب بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، معظم تلك المقابر تضم رفات معتقلين سابقين كانوا في سجون النظام.