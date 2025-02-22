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بسبب حالته الصحية.. البابا فرنسيس يلغي صلاة التبشير الملائكي التقليدية

Lebanon 24
22-02-2025 | 12:10
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أعلن الفاتيكان يوم السبت، أن البابا فرنسيس لن يؤدي صلاة التبشير الملائكي التقليدية يوم الأحد للمرة الثانية منذ دخوله المستشفى بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، فيما سيتم نشر نص الصلاة في وقت الظهر كتابة فقط.
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وعادة ما يقيم البابا صلاة التبشير كل يوم أحد في منتصف النهار من نافذة القصر الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس، حيث تتجمع الحشود تقليديا لهذه المناسبة.

وخلال مرضه السابق قاد البابا الصلاة أيضا من شرفة غرفته في المستشفى أو عبر رابط فيديو من مقر إقامته في كازا سانتا مارتا داخل الفاتيكان.

ويتلقى البابا (88 عاما) علاجا من الالتهاب الرئوي الثنائي في مستشفى جيميلي في روما منذ ثمانية أيام.

وقضى البابا ليلته الثامنة في المستشفى دون مضاعفات إضافية بعد إصابته بالمرض، وفقا لما ذكره الفاتيكان صباح السبت، وقال الفاتيكان في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "كانت ليلة البابا هادئة".

وأوضح الأطباء خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في مستشفى جيميلي، أن البابا يستجيب للعلاجات المكثفة إلا أن أي اضطراب بسيط جدا قد يؤدي إلى اختلال الوضع، وقد طمأن الدكتور كاربوني بأن قلب البابا قوي.

كما أكد الأطباء أن البابا خضع منذ البداية لعلاج مناسب وفعال، لكن تم اللجوء الآن إلى الكورتيزون الذي يضعف المناعة ويرفع نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإلتهابات. (روسيا اليوم)
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