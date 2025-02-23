وزير الدفاع الاسرائيلي: تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من شمال الضفة الغربية

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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريح اليوم الأحد، أن أنشطة وكالة الأونروا توقفت في المخيمات.وحول توسيع عملية "السور الحديدي" أوضح كاتس: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بتوسيع أنشطته في شمال السامرة ويعمل أيضا من الليل في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، في إطار عملية "السور الحديدي" لإحباط الإرهاب في الضفة الغربية ويعزز قواته بوحدة مدرعة وقوات أخرى".وتأتي تصريحات كاتس في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها على الأراضي الفلسطينية، فيما لا يزال وقف إطلاق النار الذي أوقف حرب غزة صامدا.