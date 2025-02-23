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عربي-دولي

مصر تطالب الدول الأوروبية بدعم خطتها لإعادة الإعمار في غزة

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:49
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أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلع مصر لدعم دول الاتحاد الأوروبي للخطة الشاملة التي تعمل مصر على بلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ووفق الخارجية المصرية جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطى ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تناولا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية.
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وأطلع وزير الخارجية المصري نظيره الفرنسي على الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

واستعرض عبد العاطي الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا وجود دعم عربي كبير للجهود المصرية.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لقيام المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا دعم المساعي المصرية في "عملية خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة" وذلك بعد حالة الدمار الكبيرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وكشفت مصر بشكل رسمي لأول مرة عن معالم الخطة التي تقوم القاهرة بإعدادها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تأتي بديلا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن الخطة التي تقوم القاهرة ببلورتها ترتكز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
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