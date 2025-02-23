الفاتيكان يكشف عن جديد حالة البابا الصحية

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أعلن الفاتيكان في بيان ان حالة قداسة البابا فرنسيس لا تزال حرجة؛ إلا أنه لم يتعرض لأزمات تنفسية أخرى منذ الليلة الماضية.وتابع: "لقد تلقى وحدتين من كريات الدم الحمراء المركزة، مما أدى إلى تحسن وعودة قيمة الهيموغلوبين إلى المستوى الطبيعي. إلا أن بعض فحوصات الدم أظهرت قصورًا كلويًا أوليًا خفيفًا تحت السيطرة. يستمر العلاج بالأكسجين بتدفق عالٍ عبر قنية الأنف. إن الأب الأقدس لا يزال يقظًا وواعياً؛ لكن تعقيد الصورة السريرية، والحاجة إلى الوقت لفعالية العلاجات الدوائية يتطلبان التحفظ في التشخيص."وأضاف: "خلال الصباح، في الشقة التي أقيمت له في الطابق العاشر، حضر القداس الإلهي مع الذين يعتنون به خلال أيام إقامته في المستشفى."