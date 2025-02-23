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ترامب بعد فوز المحافظين: "يوم عظيم لألمانيا"

Lebanon 24
23-02-2025 | 16:48
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بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف القتال في قطاع غزة، تحرّك الجيش.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رفع مستوى "الاستعداد العملياتي" حول غزة، وذلك بعيد كلام نتنياهو حول جهوزية إسرائيل لاستئناف القتال ضد حماس بأية لحظة.
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وقال الجيش في بيان، إنه وبعد تقييم للوضع، تقرر رفع الاستعداد العملياتي في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

جاء هذا بعدما قال نتنياهو في مراسم تخريج ضباط في منطقة تل أبيب، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة، متعهدا بتحقيق أهداف الحرب سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى.
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