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عربي-دولي

إلغاء نحو ألفي وظيفة.. ترامب يسرح المزيد من موظفي الحكومة الأميركية

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:32
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انها وضعت جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل منهم، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وإلغاء نحو ألفين من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة اطلعت عليه "رويترز".
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ومع منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة.

في الوقت نفسه، بدأت الوكالة "في تنفيذ خفض في القوة (العمالية)" يؤثر على حوالي ألفين من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وتقود إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك جهودا لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأميركية، وهي أداة حيوية من "القوة الناعمة" الأميركية لكسب النفوذ في الخارج.

ووقع ترامب مرسوما في 20 كانون الثاني الماضي، يوم عودته إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة. (سكاي نيوز)

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