مسؤول في منصب أمني مهم.. ترامب يختار مقدم برامج حوارية لهذا المركز





وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

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وقال ترامب إن باتيل هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب. لا يتطلب المنصب تصديقا من مجلس الشيوخ. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، إن دان بونجينو سيكون نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.وقال ترامب إن باتيل هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب. لا يتطلب المنصب تصديقا من مجلس الشيوخ.

وأضاف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "خبر رائع لإنفاذ القانون والعدالة الأميركية"، واصفا بونجينو بأنه "رجل لديه حب وشغف لا يمكن تصوره لبلدنا".



كان بونجينو شرطيا سابقا في مدينة نيويورك وعضوا في جهاز الخدمة السرية الأميركية. وعمل في الآونة الأخيرة مقدما لبرامج حوارية إذاعية.



وقال ترامب في منشوره إن بونجينو "مستعد للتخلي" عن برنامجه عندما يتولى منصبه الجديد.