Advertisement

عربي-دولي

مسؤول في منصب أمني مهم.. ترامب يختار مقدم برامج حوارية لهذا المركز

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1324709-638759759535000441.jpg
Doc-P-1324709-638759759535000441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، إن دان بونجينو سيكون نائبا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Advertisement

وقال ترامب إن باتيل هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب. لا يتطلب المنصب تصديقا من مجلس الشيوخ.
وأضاف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "خبر رائع لإنفاذ القانون والعدالة الأميركية"، واصفا بونجينو بأنه "رجل لديه حب وشغف لا يمكن تصوره لبلدنا".

كان بونجينو شرطيا سابقا في مدينة نيويورك وعضوا في جهاز الخدمة السرية الأميركية. وعمل في الآونة الأخيرة مقدما لبرامج حوارية إذاعية.

وقال ترامب في منشوره إن بونجينو "مستعد للتخلي" عن برنامجه عندما يتولى منصبه الجديد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-02-24
05:28 | 2025-02-24
05:25 | 2025-02-24
05:06 | 2025-02-24
04:48 | 2025-02-24
04:48 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24