فرنسا تحاكم مؤثرين جزائريين بتهمتي التحريض على العنف والإرهاب

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يمثل، اليوم الاثنين، المؤثران الجزائريان بوعلام "دوالمن" (59 عاما) وزازو يوسف (25 عاما) أمام القضاء الفرنسي، بتهم التحريض على العنف والإرهاب عبر مقاطع فيديو نشراها على تيك توك.وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت أربعة أشخاص في يناير الماضي، بينهم المتهمان، بتهمة نشر محتوى يحض على الكراهية والدعوة لأعمال عنف، ما زاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر.ويواجه "دوالمن"، الذي يتابعه 168 ألف شخص، تهمة "التحريض على ارتكاب جريمة"، بعدما بث فيديو اعتبر دعوة إلى القتل، بينما يواجه "زازو يوسف" تهمة "التحريض العلني على الإرهاب"، بعد ظهوره في مقطع مصور يدعو إلى شن هجمات داخل فرنسا وأعمال عنف في الجزائر.وأكدت شركة تيك توك أنها حظرت الحسابات المخالفة بسبب مخالفتها لقواعد خطاب الكراهية