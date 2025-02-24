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عربي-دولي

لقاء مرتقب في أنقرة بين لافروف ووزير خارجية سوريا

Lebanon 24
24-02-2025 | 03:40
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أفادت "روسيا اليوم" اليوم بأن لقاء مرتقبا سيجمع بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت : "لقاء مرتقب بين لافروف، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الذي وصل أيضا إلى أنقرة، ومن المتوقع كذلك حدوث لقاء ثلاثي، بين لافروف والشيباني وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا".
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ولفتت إلى أن ذلك "يأتي انطلاقا من أن تركيا تلعب دور الوساطة الآن بين موسكو ودمشق".
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