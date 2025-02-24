لقاء مرتقب في أنقرة بين لافروف ووزير خارجية سوريا

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أفادت "روسيا اليوم" اليوم بأن لقاء مرتقبا سيجمع بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة.وقالت : "لقاء مرتقب بين لافروف، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الذي وصل أيضا إلى أنقرة، ومن المتوقع كذلك حدوث لقاء ثلاثي، بين لافروف والشيباني وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا".ولفتت إلى أن ذلك "يأتي انطلاقا من أن تركيا تلعب دور الوساطة الآن بين موسكو ودمشق".