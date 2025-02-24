تُعقد في هذا التاريخ.. الشرع يتلقّى دعوة للمشاركة في قمة القاهرة بشأن غزة

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تلقّى الرئيس السوري أحمد الشرع، دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية الطارئة، التي تُعقد في القاهرة في 4 آذار المقبل، والمخصّصة لقطاع غزة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من القطاع.وذكرت الرئاسة السورية في بيان، أنّ الشرع تلقّى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار في القاهرة.وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ردًا على مخطط ترمب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان وانضمّت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. (العربي)