"تقدم في الإتصالات".. ما جديد تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل؟

كشفت مصادر فلسطينية منخرطة في مفاوضات وقف إطلاق النار عن أن هناك تقدماً في الاتصالات بين الوسطاء والفصائل لحل أزمة تعليق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

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وقالت المصادر، وهي من الفصائل الفلسطينية المشاركة بشكل غير مباشر في المفاوضات لـ"الشرق الأوسط"، إن "هناك اتصالات قد تُفضي خلال الساعات المقبلة لتسليم جثتي أسيرين إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم يوم السبت المقبل".



وذكرت "حماس"، الاثنين، أنه لا حديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو تمديد المرحلة الأولى إلا بعد التزام إسرائيل بما عليها من استحقاقات.



وقال المتحدث باسم الحركة عبـد اللطيف القانوع لقناة تلفزيون (فلسطين اليوم) إن إسرائيل أوقفت الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة الولايات المتحدة إضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.



وأشار المتحدث باسم "حماس" إلى أن "مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفاً قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء وهو ما يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم".



واتهمت "حماس" إسرائيل، الأحد، بتعريض اتفاق الهدنة في قطاع غزة لـ"الخطر الشديد" بعد تأجيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين حتّى تُنهي "حماس" ما وصفها بـ"المراسم المُهينة" التي تُقيمها في أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليّين.

وكان مقرراً الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين، السبت الماضي، بينهم 50 حُكِم عليهم بالسجن المؤبّد، لكن نتنياهو قرر تعطيل الإفراج.

وأوضحت المصادر أن "الاتصالات جارية لإتمام العملية مع زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرَج عنهم والذين كان عددهم يبلغ 602، وقد يزيد العدد مقابل الجثتين اللتين ستسلَّمان اليوم في حال جرت المفاوضات بشكل جيد".



وبيَّنت المصادر أن الوسطاء يضغطون على "حماس" من أجل الإفراج عن الجثتين، لتسريع عملية التسليم والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه في حال فشلت الاتصالات اليوم، فإن العملية قد تتم خلال أي لحظة في اليومين المقبلين.



وتؤكد المصادر أن "حماس" ستسلم الجثتين من دون مراسم في حال تم الاتفاق على ذلك.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل قد أبلغت الوسطاء أنها مستعدة للإفراج عن 602 أسير كان من المقرر أن تفرج عنهم أول من أمس، إذا أعادت "الحركة" اليوم الجثث الأربع التي من المفترض أن تفرج عنها هذا الأسبوع.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل طالبت "حماس" بعدم إقامة مراسم تتضمن ظهور توابيت كما حدث عند تسليم جثث عائلة بيباس وعوديد ليفشيتس.



وسبق أن أعلنت "حماس" في 10 شباط الحالي، تعليق عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين "حتى إشعار آخر"؛ بسبب "استمرار انتهاكات إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار"، قبل أن يتدخل الوسطاء ويعلنوا التوصل لتفاهمات بزيادة المساعدات لغزة مع استمرار الاتفاق الذي أُبرم في 19 كانون الثاني الماضي كما كان على 3 مراحل؛ كل مرحلة عمرها 42 يوماً. (الشرق الأوسط)