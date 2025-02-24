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عربي-دولي

باجماع 10 اعضاء.. مجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أميركي بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:22
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صوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، يطالب بإنهاء سريع للصراع ويشدد على ضرورة تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.

وحصل القرار 2774 على عشرة أصوات مؤيدة، في حين امتنع خمسة أعضاء عن التصويت. ولم يصوت أي عضو ضد القرار.
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ويعرب مشروع القرار الأميركي بصيغته النهائية عن حزن الجمعية العامة الشديد على الخسارة المأساوية للأرواح طيلة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

كما يؤكد أن الغرض الرئيسي للأمم المتحدة، كما ورد في ميثاقها، هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا. 
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