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تسللا من الأردن.. إسرائيل تعلن اعتقال شخصين في منطقة البحر الميت

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:40
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أكد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، اعتقال شخصين مشتبه بهما، بعد تسللهما إلى إسرائيل قادمين من الأردن.

وجرت واقعة الاعتقال في منطقة البحر الميت قرب الحدود بين إسرائيل والأردن.
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وقال الجيش الإسرائيلي إن المشتبهين تم تحويلهما إلى قوات الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق معهما.

وأتى ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش تنفيذ عمليات بحث قرب البحر الميت، للاشتباه في "محاولة تسلل من الأردن".

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن عمليات البحث صدرت بعد أن "رصد الجنود آثار أقدام على طول الحدود، في منطقة البحر الميت".

وتقول إسرائيل إن حدودها الطويلة مع الأردن، بما في ذلك التي تسيطر عليها إسرائيل بين المملكة والضفة الغربية المحتلة، شهدت ارتفاعا في محاولات تهريب الأسلحة إلى إسرائيل أو الضفة في السنوات الأخيرة.(سكاي نيوز)

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