الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس في المستشفى: "حصل على قسط كبير من الراحة"

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أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، "حصل على قسط كبير من الراحة" خلال الليل بعدما كان قد أفاد مساء الاثنين بأن حالته أظهرت "تحسنا طفيفا".وقال الكرسي الرسولي في بيان مقتضب في اليوم الثاني عشر من دخوله المستشفى "لقد حصل البابا على قسط كبير من الراحة خلال الليل".