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عربي-دولي

عقب وفاة أسير جديد.. ارتفاع عدد الأسرى الشهداء داخل السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:15
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم، ارتفاع عدد "الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى 59 شهيدا، عقب وفاة الأسير مصعب هنية من غزة".

وأشار نادي الأسير في بيان رسمي إلى "أن هنية توفي بتاريخ الخامس من كانون الثاني 2025، لكن إعلان استشهاده جاء أمس، وبذلك يرتفع عدد شهداء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم التعرف على هوياتهم إلى 59 شهيدا منذ بدء الحرب عل غزة".
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وبحسب النادي، فإن "غالبية الشهداء هم من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 38 شهيدا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تخفي قسريا جثامين عشرات الشهداء الآخرين من معتقلي غزة، ما يثير مخاوف بشأن مصيرهم ويستدعي تحركا دوليا لكشف الحقيقة وإعادتهم إلى ذويهم".

ويعد الشهيد مصعب هنية، الشهيد الـ296 بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم التعرف على هوياتهم منذ عام 1967، كما أنه الشهيد الـ68 من بين الأسرى المحتجزة جثامينهم، ومن بين هؤلاء، هناك 57 شهيدا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لكشف مصير الجثامين المحتجزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسرته. (روسيا اليوم)
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