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عربي-دولي

عراقجي: لا إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بيننا وبين واشنطن بشأن الملف النووي

Lebanon 24
25-02-2025 | 09:59
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استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي.

وقال عراقجي أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف :"لن تكون هناك إمكانية لإجراء مفاوضات مباشرة بيننا وبين الولايات المتحدة بشأن الملف النووي طالما أن سياسة الضغوط القصوى مفروضة بهذه الطريقة" على إيران، في إشارة إلى نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشدد حيالها، على ما نقلت "فرانس برس ".
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