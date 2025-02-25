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عربي-دولي

نتنياهو: سنبقى في جنوب سوريا

Lebanon 24
25-02-2025 | 10:05
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في أراضي جنوب سوريا في المستقبل المنظور".

وقال في كلمة ألقاها أمام مجموعة الضغط الأميركية "إيباك": "وجهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي"، مشددا على أن "النصر في متناول أيدينا وسنحقق كلّ أهدافنا".
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وأشار إلى أنه "قبل عام قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نقوم به بالفعل"، مؤكدا أنه يدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "السماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة". (روسيا اليوم)
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