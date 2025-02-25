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عربي-دولي

"يجب أن تطبق".. نتنياهو يتحدث عن خطة ترامب في غزة

Lebanon 24
25-02-2025 | 10:41
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، على ضرورة دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وقال نتنياهو: "خطة ترامب بشأن قطاع غزة يجب أن تحظى بالدعم وأن تطبق".

وأوضح، أن الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع غزة حرية مغادرته، مشيرا إلى أن إسرائيل تؤيد هذه المبادرة.
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وأضاف أن هدف إسرائيل الأساسي هو القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا مستقبليا على الدولة العبرية.

كما لفت إلى أن إسرائيل تعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط بفضل "شجاعة مقاتليها" وقرارات القيادة السياسية التي تم اتخاذها في هذا السياق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر أن خطته لإعادة إعمار قطاع غزة "ناجحة"، لكنه لن يفرضها، مشيرا إلى أنه سيكتفي بتقديم التوصيات.

وفي 25 كانون الثاني الماضي، اقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وخلال الأيام التالية، اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من القطاع دون الحق في العودة. (سكاي نيوز)
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