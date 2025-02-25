حماس: الاتصالات مع الوسطاء لتجاوز عرقلة تل أبيب للاتفاق مستمرة

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وقال القانوع: "الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة الاحتلال للاتفاق وبما يضمن التزامه بكامل البنود"، ولفت إلى أن "مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى أو دمج المراحل كلها تستند على مطالب المقاومة والخطوط الحمراء التي وضعتها".وشدد الناطق باسم "حماس" على أن "ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار".