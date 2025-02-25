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عربي-دولي

حماس: الاتصالات مع الوسطاء لتجاوز عرقلة تل أبيب للاتفاق مستمرة

Lebanon 24
25-02-2025 | 15:03
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أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، أن "الاتصالات مع الوسطاء لتجاوز عرقلة تل أبيب للاتفاق، مستمرة بما يضمن التزام إسرائيل بكامل بنود الصفقة".

وقال القانوع: "الاتصالات مستمرة مع الوسطاء وأي أفكار جديدة قابلة للنقاش لتجاوز عرقلة الاحتلال للاتفاق وبما يضمن التزامه بكامل البنود"، ولفت إلى أن "مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد الأولى أو دمج المراحل كلها تستند على مطالب المقاومة والخطوط الحمراء التي وضعتها".
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وشدد الناطق باسم "حماس" على أن "ضمان الإفراج عن باقي أسرى الاحتلال هو إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع والبدء بالإعمار".
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