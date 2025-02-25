السودان.. سقوط طائرة عسكرية للجيش ومقتل ضباط كبار

أكدت مصادر "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء، سقوط طائرة عسكرية للجيش السوداني ومقتل ضباط كبار.

وذكرت المصادر أن "3 مدنيين قتلوا في حادثة سقوط الطائرة بأم درمان".

وأشارت المصادر إلى سقوط طائرة الجيش السوداني في أم درمان نتيجة عطل فني.

وأفادت المصادر أن "النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها في أم درمان".

وأضافت المصادر أن "الطائرة التي سقطت بالسودان كانت متجهة لقاعدة وادي سيدنا".