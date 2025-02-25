بعد استهداف دمشق.. إسرائيل: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح مثل جنوب لبنان

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش هاجم جنوب سوريا أمس الثلاثاء.وقال المتحدث باسم كاتس في بيان "سلاح الجو يهاجم بقوة في جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لتهدئة هذه المنطقة".وأضاف البيان: "الرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".وشدد على أن "أي محاولة من قبل قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية للتمركز في المنطقة الآمنة جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنار".وأفاد التلفزيون السوري ومصدر أمني باستهداف طائرات حربية إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.ونقلت "رويترز" عن سكان في دمشق قولهم، إن دوي سلسلة من الانفجارات وصوت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض، سُمع فوق العاصمة السورية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السابق في منطقة الكسوة بمحيط دمشق.وذكر أحد السكان والتلفزيون السوري بأن غارات جوية إسرائيلية إضافية قصفت بلدة في محافظة درعا الجنوبية.وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق ببيان استهداف "مواقع عسكرية في سوريا بينها مراكز قيادة ومخازن أسلحة".ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "وجود قوات في الجنوب السوري يشكل تهديدا على مواطني إسرائيل".(سكاي نيوز)