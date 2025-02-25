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"حماس" تؤكد التوصل إلى حل ينهي أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
25-02-2025 | 23:33
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أكدت حركة "حماس" التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت حماس إنه خلال زيارتها إلى القاهرة "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".
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وذكر بيان حماس أن وفدها، برئاسة خليل الحية، اختتم زيارته إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، تناولت مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى بحث مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد الحركة، وفق البيان، "موقفه الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق ومراحله كافة".

وكان مصدر مصري مطلع قد أكد على أن "الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين تحت إشراف مصري".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن مصر أكدت أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل أزمة صفقة الرهائن.

ووفق "أكسيوس" فإن حماس ستنقل جثث 4 رهائن إسرائيليين عبر الصليب الأحمر من خان يونس إلى كرم أبو سالم دون مراسم.

وأطلقت حماس السبت الماضي سراح 6 رهائن كما كان مخططا له، بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة.

لكن إسرائيل قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن "من دون مراسم مهينة"، حسبما أعلن  نتنياهو مساء السبت.(سكاي نيوز)

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