"الاتفاق الإبراهيمي".. هذا ما كشفه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط عن لبنان

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أعرب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال إمكانية انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي، وعن إمكانية انضمام سوريا ولبنان أيضا إلى الاتفاق.وقال ويتكوف خلال فعالية نظمتها "اللجنة الأميركية اليهودية" في واشنطن، إن "التحولات السياسية في المنطقة قد تمتد لتشمل لبنان وسوريا، لافتا إلى التحديات التي تواجه القوى المرتبطة بإيران في البلدين".وتابع المبعوث الأميركي: "لبنان يمكن أن يتحرك قريبا للانضمام إلى اتفاقات السلام، وسوريا قد تكون أيضا في الطريق نفسه، مما يشير إلى تغييرات عميقة تحدث في المنطقة".من جانب آخر، أعلن ويتكوف، أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء.وشدّد ويتكوف، على استعداده للسفر على وجه السرعة إلى الشرق الأوسط، حيث تنتهي يوم السبت المقبل في الأول من مارس المرحلة الأولى من الهدنة السارية بين إسرائيل وحماس.وقال المبعوث الأميركي: "نحن نحقّق تقدّما كبيرا. إسرائيل ترسل فريقا في الوقت الذي نتحدّث فيه".