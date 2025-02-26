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عربي-دولي

الصليب الأحمر يستعد لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل خلال ساعات

Lebanon 24
26-02-2025 | 15:53
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أفادت مصادر مساء الأربعاء، أن طواقم الصليب الأحمر الدولي وصلت إلى معبر "كرم أبو سالم" الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، استعدادًا لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار عملية تبادل الأسرى المرتقبة.
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وبحسب مكتب إعلام الأسرى، سيتم الإفراج عن 620 أسيرًا في الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار"، حيث سيتم توزيعهم كالتالي: 151 أسيرًا من المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية، منهم 43 أسيرًا سيتوجهون إلى الضفة الغربية والقدس، و97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج الوطن، بالإضافة إلى 11 أسيرًا من غزة تم اعتقالهم قبل السابع من أكتوبر. كما سيُفرج عن 445 أسيرًا من معتقلي غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب 24 أسيرة وأسيرًا من الأطفال، على أن يتم نشر تفاصيل الدفعة الثانية للأطفال والنساء لاحقًا.

وفي سياق المفاوضات الأخيرة، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل طالبت أيضًا باستلام جثث لأسرى أجانب، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. ومع ذلك، تم توجيه طلب للشرطة الإسرائيلية للاستعداد لاستلام 5 جثامين لأجانب هذه الليلة. (روسيا اليوم)
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