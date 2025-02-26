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عربي-دولي

المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية في الوقت الحالي

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:36
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أوقفت المحكمة العليا الأميركية مؤقتا أمرا يلزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأميركية.

وجاء في البيان أن "المحكمة علقت تنفيذ حكم قاضي المحكمة الجزئية لحين النظر في حجج الأطراف في موضوع القضية".
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يُذكر أن قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة أصدر الثلاثاء الماضي حكما يُلزم إدارة ترامب بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية خلال أقل من يومين وقال إن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة منذ أسبوعين.

من جهتها، قالت المنظمات غير الربحية التي تتلقى المنح الفيدرالية للعمل في الخارج إن تجميد التمويل يخالف القانون الفيدرالي ويهدد بإلغاء أكثر البرامج إلحاحًا لإنقاذ الأرواح.

وبعد تولي ترامب منصبه في 20 كانون الثاني، وقع الأخير على أمر بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة إلى دول أخرى لمدة 90 يومًا لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تم استئناف القرار أمام المحكمة. (روسيا اليوم)
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