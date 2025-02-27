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عربي-دولي

العسكريون الروس يستخدمون طريقة جديدة للتصدي للدرونات

Lebanon 24
27-02-2025 | 00:41
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن بعض قوات الجيش الروسي قامت بتعديل منظومات AK-306 الرشاشة وتركيبها على الشاحنات العسكرية، لاستخدامها في التصدي للدرونات المعادية.


وأشارت الصحيفة إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي الروسية نشرت صورا تظهر تركيب منظومة AK-306 الرشاشة على شاحنات KamAZ-5350 التي تعمل بنظام دفع (6×6)، و أن الهدف من هذا الأمر هو صنع منظومة دفاع جوي متنفلة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الطائرات المسيرة المعادية.
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طوّرت منظومة AK-306 في الأساس لتستخدم كمنظومة رشاشة تركب على السفن الحربية والزوارق العسكرية، وجهّز الرشاش الموجود فيها بست سبطانات من عيار 30 ملم.

ويتمتع هذا السلاح بخصائص تكتيكية وتقنية عالية، إذ يمكنه إطلاق نحو 1000 طلقة في الدقيقة، وتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تصل إلى 5000 م، أما المدى الأقصى لطلقاته فيصل إلى 8100 متر، ويبلغ الوزن الإجمالي لمنظومة AK-306 1100 كلغ.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية كانت قد طورت سابقا منظومة دفاعية مشابهة أطلقت عليها تسمية Centurion C-RAM، وركبت منظومات رشاشة من عيار 20 ملم على شاحنات عسكرية، واستخدمت هذه الأسلحة للدفاع عن قواعدها في العراق وأفغانستان. (روسيا اليوم)
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