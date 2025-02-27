Advertisement

عربي-دولي

خبرٌ جديد عن البابا فرنسيس.. هذا ما كشفه الفاتيكان عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
27-02-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1326673-638762548421974621.png
Doc-P-1326673-638762548421974621.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس في طريقه إلى التعافي، بعد أن أمضى نحو أسبوعين في مستشفى "جيميلي" في روما.

وقال الكرسي الرسولي صباح الخميس، إن "البابا نام بصورة جيدة ليلا"، وهو يستريح الآن.

وأفاد مكتبه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بأن حالته الصحية "تحسنت قليلا"، حيث عادت كليتاه للعمل بعد تراجع أعراض "القصور الكلوي الطفيف".
Advertisement

ولا يزال البابا يعاني من الالتهاب الرئوي، إلا أن الفحص الجديد للصدر بالأشعة المقطعية أظهر "تطورا طبيعيا" للحالة، بحسب الفاتيكان.

ومع ذلك، أضاف الفاتيكان أن التشخيص لا يزال حذرا. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-02-27
07:44 | 2025-02-27
07:35 | 2025-02-27
07:29 | 2025-02-27
07:23 | 2025-02-27
07:10 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24