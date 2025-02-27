العثور على رفاة أكثر من ألف سوري في حي المزة في دمشق.. هكذا لقوا حتفهم

أفادت وكالة "رويترز" عن العثور على مقابر جماعية تضم رفات أكثر من ألف سوري لقوا حتفهم نتيجة التعذيب خلال احتجازهم في المطار العسكري في حي المزة في دمشق خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

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