Advertisement

عربي-دولي

العثور على رفاة أكثر من ألف سوري في حي المزة في دمشق.. هكذا لقوا حتفهم

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1326703-638762600849237820.png
Doc-P-1326703-638762600849237820.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "رويترز" عن العثور على مقابر جماعية تضم رفات أكثر من ألف سوري لقوا حتفهم نتيجة التعذيب خلال احتجازهم في المطار العسكري في حي المزة في دمشق خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارات اسرائيلية استهدفت المزة وكفرسوسة في العاصمة السورية دمشق
lebanon 24
27/02/2025 15:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار عبوة ناسفة بالقرب من الحديقة الفرنسية في حي المزة بدمشق (الميادين)
lebanon 24
27/02/2025 15:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قصة "حي المزة 86" في دمشق؟ هذه الرواية الكاملة
lebanon 24
27/02/2025 15:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في توقيت حساس.. تعيين ملحق عسكري تركي في دمشق
lebanon 24
27/02/2025 15:20:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المزة

دمشق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-02-27
07:44 | 2025-02-27
07:35 | 2025-02-27
07:29 | 2025-02-27
07:23 | 2025-02-27
07:10 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24