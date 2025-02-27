55 مليون طن من الركام نتيجة الحرب في غزة

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أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، أن حجم الدمار نتيجة الحرب الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا بلغ نحو 55 مليون طن من الركام في كافة محافظات القطاع.وقال اتحاد البلديات في ختام اجتماع طارئ عقد في غزة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن اتحاد بلديات قطاع غزة يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية".وطالب الاتحاد بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، والذي يشكل عائقًا خطيرًا أمام إعادة الحياة إلى المدينة وإعادة تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة.ودعا إلى توفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية. (سكاي نيوز)