بعد إعلان أوجلان.. هكذا علّق قائد "قسد"!

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أضاف أن "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني فقط ولا علاقة له بنا في سوريا".وتابع أن "الإعلان إيجابي لأنه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية سلمية داخل تركيا".ودعا أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.