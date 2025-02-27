Advertisement

عربي-دولي

بعد إعلان أوجلان.. هكذا علّق قائد "قسد"!

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:55
A-
A+

Doc-P-1326816-638762794994673462.png
Doc-P-1326816-638762794994673462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس إنه "إذا تحقق السلام في تركيا فهذا يعني أنه لا مبرر لمواصلة الهجمات علينا في سوريا".

أضاف أن "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني فقط ولا علاقة له بنا في سوريا".
Advertisement

وتابع أن "الإعلان إيجابي لأنه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية سلمية داخل تركيا".

ودعا أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-02-27
16:40 | 2025-02-27
16:00 | 2025-02-27
15:50 | 2025-02-27
15:31 | 2025-02-27
15:26 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24