تركيا تنفي استعدادها لإرسال قوات لحفظ السلام في أوكرانيا

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نفت الرئاسية التركية المعلومات التي تفيد باستعداد أنقرة لإرسال قوات تركية إلى أوكرانيا، وأعربت عن استعدادها لوساطة دبلوماسية في حل النزاع.وجاء في بيان الرئاسة التركية: "ليس لدينا معلومات عن ذلك، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن هذه المسألة".وأضاف: "لدينا استعداد دائم لدعم الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن تركيا منفتحة على فكرة إرسال قواتها إلى أوكرانيا في إطار ما يسمى "مهمة حفظ السلام" بعد انتهاء النزاع المسلح.