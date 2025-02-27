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عربي-دولي

ترامب عن زيلينسكي: أكنّ له الكثير من الاحترام

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:27
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قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، مؤكّدا أنّه يكنّ له "الكثير من الاحترام".

ولدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سأل صحفيون الرئيس الأميركي عن الوصف الذي أطلقه على زيلينسكي في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب: "هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك".
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وأضاف: "أعتقد أنّنا سنعقد اجتماعا جيّدا جدّا صباح غد. سنتّفق جيّدا".

ولاحقا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر أعقب محادثاتهما في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن زيلينسكي: "أكنّ له الكثير من الاحترام".

ولطالما انتقد ترامب المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا في عهد سلفه جو بايدن وبلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وشدّد ترامب في الأيام الأخيرة من وتيرة انتقاده لزيلينسكي وصولا إلى اتّهامه الرئيس الأوكراني بأنّه "ديكتاتور" يحكم بلاده "دون انتخابات".

لكن عشيّة الزيارة المرتقبة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض حيث سيوقّع اتفاقا يمنح الولايات المتحدة حصة في حقوق استغلال ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة، اعتمد ترامب نبرة مختلفة في حديثه عن نظيره الأوكراني.

وهذا الاتفاق الذي يعتبره ترامب شكلا من أشكال التعويض عن المليارات التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حصة في الثروات المعدنية التي تزخر بها أوكرانيا.

وقال ترامب: "لقد قدّمنا له الكثير من الأعتدة والكثير من المال، لكنّهم قاتلوا بشجاعة كبيرة".

وأضاف: "ينبغي على شخص ما أن يستخدم هذه الأعتدة، وقد كانوا شجعانا للغاية في ذلك".
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