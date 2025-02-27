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لوحّت طهران بالردّ العسكري على التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ضد إيران.فقد اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تلك التصريحات مشينة ومتهورة.وقال في تغريدة على حسايه في منصة إكس، بوقت متأخر مساء أمس الخميس، "وزير الخارجية الإسرائيلي ومسؤولون آخرون يواصلون تهديد إيران بعمل عسكري، بينما يواصل الغرب إلقاء اللوم على طهران بسبب قدراتها الدفاعية... هذا أمر شائن وغير عقلاني".كما رأى أنه لا بد لبلاده أن تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية "في منطقة تعاني منذ فترة طويلة من الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي والتصرف خارج القانون".وكان ساعر هدد قبل يومين، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" بأن الخيار العسكري، قد يكون مطلوباً لمنع إيران من صنع أسلحة نووية.كما زعم أن طهران خصبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين نوويتين، محذراً من أن هذا الأمر سيزعزع الاستقرار بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط. واعتبر أن الفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني سيشكل كارثة لأمن بلاده، وفق قوله. ورداً على سؤال حول احتمال شن ضربات، قال: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك خيار عسكري يُعتدّ به مطروحا على الطاولة لوقف النووي الإيراني". (العربية)