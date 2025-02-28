ترامب يمنح قادة البنتاغون صلاحيات أوسع لشن ضربات عسكرية

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ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيوداً فرضها سلفه جو بايدن تتعلق بتنفيذ الضربات الجوية واستهداف الشخصيات التابعة إلى منظمات تعتبرها واشنطن "إرهابية"، وذلك بمنح القادة العسكريين سلطة أوسع لتنفيذ الغارات والعمليات الخاصة خارج ساحات القتال التقليدية، في خطوة من شأنها أن توسع نطاق الأشخاص الذين يمكن استهدافهم، حسبما أفادت شبكة CBS News.وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع "البنتاغون"، إن سياسات بايدن في الحرب "كانت نسخاً كربونية لتلك التي تم اعتمادها في ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والتي ركزت على تنفيذ ضربات جوية على القيادة العليا للمنظمات الإرهابية".وأضاف المسؤول أن نهج ترمب "يحمل مخاطر ومكافآت، لأن العملية المبسطة يمكن أن تؤدي إلى تدهور قدرات المنظمات الإرهابية الأجنبية بشكل أسرع، نظراً للعتبة المنخفضة المطلوبة للضرب وتوسيع اختيار الهدف، لكنها تزيد بطبيعتها من خطر اتخاذ قرارات معيبة وسقوط ضحاياً مدنيين بغير قصد".ووصفت الشبكة هذا التغير بـ"الهادئ"، ولكنه جوهري يفكك تفويضات حقبة بايدن، ويشير إلى العودة إلى سياسات مكافحة الإرهاب الأكثر عدوانية التي وضعها ترمب لأول مرة خلال ولايته الأولى.