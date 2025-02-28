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"مستقبل اتفاق غزة" يقسم الإسرائيليين.. ماذا كشف استطلاع جديد؟

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:37
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أظهر استطلاعان للرأي في إسرائيل انقساما في الموقف إزاء مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
 
 
ووفقا لنتائج استطلاع نشرتها صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، فإن 35% من الإسرائيليين يعتقدون أنه سيتم تنفيذ الاتفاق بالكامل، فيما يعتقد نحو 39% أن الاتفاق لن يكتمل، بينما قال 26% إنهم لا يملكون رأياً محدداً.
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وفي استطلاع للقناة الـ14 الإسرائيلية، قال 55% من الإسرائيليين إن نتنياهو لا يبذل جهودا كافية لتطبيق خطة التهجير من غزة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقابل 25% يرون أن نتنياهو يبذل جهدا كافيا لتطبيق الخطة.

ويوافق غداً السبت اليوم 42 من الاتفاق، وهو آخر أيام المرحلة الأولى منه وسط مطالب إسرائيلية بتمديدها دون التوجه إلى المرحلة الثانية، التي تقضي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة واستكمال تبادل الأسرى والمحتجزين.

ومساء أمس الخميس، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بدء مباحثات مكثفة في القاهرة بين الأطراف المعنية بالاتفاق لبحث المراحل التالية.

مستقبل نتنياهو
 
وتشير نتائج الاستطلاع الذي نشرته معاريف إلى أنه في حال جرت انتخابات اليوم، فإن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستحصل على 52 من مقاعد الكنيست الـ120.


في المقابل، ستحصل المعارضة على 58 مقعدا، بينما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

وإذا عاد رئيس الوزراء السابق اليميني المتشدد نفتالي بينيت إلى المشهد السياسي فإن ذلك من شأنه أن يعزز المعارضة، لترتفع مقاعدها إلى 63، مقابل 48 مقعدا لمعسكر نتنياهو و9 مقاعد للنواب العرب.

وبموجب النظام الإسرائيلي، يلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست (البرلمان)، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب. (الجزيرة نت)
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