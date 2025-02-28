غيوم كثيفة تغطي السماء.. السعودية تتحرى رؤية هلال رمضان

بينما تتحرى السعودية مساء اليوم الجمعة هلال شهر رمضان المبارك لتحديد موعد بداية شهر الصيام، أفادت "العربية" إلى أن هناك غيوم كثيفة تغطي السماء في مرصد تمير.



وقال أحد المترائين أن الأجواء تميل إلى رؤية الهلال، والغيوم المتقطعة ستسمح برؤية هلال الشهر الكريم. (العربية)

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