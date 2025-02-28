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عربي-دولي

من السعوديّة... غداً أوّل أيّام شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
28-02-2025 | 10:10
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أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة أنّ يوم غدّ السبت، هو أوّل أيّام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصديّ سدير وتمير.
 
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