في هذه البلدان.. رمضان يبدأ يوم الأحد

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وحتى الآن فإن القائمة تضم سلطنة بروناي وماليزيا واليابان.فيما أعلنت السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن والعراق ولبنان وسوريا ومصر، السبت غرة شهر رمضان المبارك.وكانت المحكمة العليا السعودية قد دعت، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025، راجيةً ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.