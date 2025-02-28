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عربي-دولي

اتهمه بـ "المقامرة بالحرب العالمية الثالثة".. إليكم تفاصيل الخلاف بين ترامب وزيلينسكي!

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:53
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أن واشنطن قد تسحب دعمها من كييف إذا لم يسعَ زيلينسكي لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب: "إما أن تبرم صفقة بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، أو سننسحب"، وأضاف: "وإذا انسحبنا، ستقاتلون حتى النهاية. لا أعتقد أن هذا سيكون جميلا".
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واتهم الرئيس ترامب فلاديمير زيلينسكي، بـ"المقامرة بالحرب العالمية الثالثة"، في الوقت الذي تحول فيه اجتماع في البيت الأبيض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا إلى صدام بين الطرفين.

ورفع ترامب صوته في وجه زيلينسكي قائلا: "ليس لديكم أوراق في أيدينا الآن، لقد بدأتم تواجهون مشاكل الآن، إنكم تخاطرون بحياة الملايين من الناس، إنكم تخاطرون بالحرب العالمية الثالثة".
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