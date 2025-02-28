نائب أوكراني: نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب

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وقال غونشارينكو للصحفيين: "ما حدث ستكون له عواقب وخيمة للغاية".وتابع: "نحن نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب، كان من الغباء المطلق أن نبدأ في الجدال مع الرئيس الأمريكي أمام الكاميرات".وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.