Advertisement

عربي-دولي

نائب أوكراني: نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب

Lebanon 24
28-02-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1327314-638763763892504524.jpeg
Doc-P-1327314-638763763892504524.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على الخلاف الحاد بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهواء مباشرة.

وقال غونشارينكو للصحفيين: "ما حدث ستكون له عواقب وخيمة للغاية".
Advertisement

وتابع: "نحن نشهد الآن نهاية علاقتنا مع ترامب، كان من الغباء المطلق أن نبدأ في الجدال مع الرئيس الأمريكي أمام الكاميرات".

وفي وقت سابق، أكد ترامب عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-02-28
16:34 | 2025-02-28
16:17 | 2025-02-28
16:00 | 2025-02-28
15:23 | 2025-02-28
15:10 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24