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عربي-دولي
وصفه "بعدم الاحترام".. نائب ترامب حصل على لحظة انتظرها طويلا لمهاجمة زيلينسكي
Lebanon 24
28-02-2025
|
23:24
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هاجم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أوكرانيا قبل فترة طويلة من الاجتماع العاصف بالمكتب البيضاوي، أمس الجمعة، من خلال وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بعدم الاحترام"، وسؤاله عما إذا كان قد شكر الولايات المتحدة على دعمها.
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وعندما كان فانس مرشحا لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية أوهايو في عام 2022، قال في بودكاست "غرفة الحرب" لستيف بانون إنه يعتقد أنه أمر سخيف أن تركز الولايات المتحدة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. وقال لمقدم البرنامج وهو حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يهمني حقا ما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى"، على ما أفادت الأسوشيتد برس.
وقال دي فانس لوكالة أسوشيتيد برس شهر آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء روسيا الهجوم على أوكرانيا: "أعتقد أن هناك الكثير من الديمقراطيات في العالم. وفي كل مرة تدخل إحداها في صراع، لا يجب أن يكون هذا الأمر من شأننا."
واستمر فانس في التعبير عن مواقف منعزلة مماثلة طوال سباق مجلس الشيوخ، الذي فاز به بمساعدة ترامب، وعندما ترشح كنائب لترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وفي شهر أيار الماضي، قال فانس إن أكبر اعتراضين له على إرسال المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا هو أن الحرب "ليس لها نهاية استراتيجية في الأفق ولن تؤدي في نهاية المطاف إلى أي شيء سيكون جيدا لبلادنا".(سكاي نيوز)
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