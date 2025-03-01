بعد تعرضه لانتكاسة صحية داخل المستشفى.. تحديث جديد عن حالة البابا فرنسيس

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أعلن الفاتيكان اليوم السبت، أن البابا فرنسيس يشعر بالراحة، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مثيرة للقلق في تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج الذي أصيب به منذ أسبوعين.وأفاد الأطباء أنه تم وضع البابا على جهاز تنفس صناعي مع قناع على الأنف، إثر تعرضه لنوبة سعال حادة. وأشار الأطباء إلى أن التقييم الكامل لتأثير هذه الحالة على وضعه الصحي العام قد يستغرق يوما أو يومين.وأكدت التقارير الطبية أن تشخيص الحالة لا يزال يتطلب الحذر، ما يعني أن البابا لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.وفي تحديث صباحي قصير، ذكر الفاتيكان أن “الليل مر بهدوء، والبابا يستريح”.وكان الفاتيكان قد أعلن، Hls الجمعة، أن البابا فرانسيس تعرض لانتكاسة صحية داخل المستشفى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).