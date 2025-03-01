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عربي-دولي
بعد تعرضه لانتكاسة صحية داخل المستشفى.. تحديث جديد عن حالة البابا فرنسيس
Lebanon 24
01-03-2025
|
04:24
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أعلن الفاتيكان اليوم السبت، أن البابا فرنسيس يشعر بالراحة، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مثيرة للقلق في تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج الذي أصيب به منذ أسبوعين.
وأفاد الأطباء أنه تم وضع البابا على جهاز تنفس صناعي مع قناع على الأنف، إثر تعرضه لنوبة سعال حادة. وأشار الأطباء إلى أن التقييم الكامل لتأثير هذه الحالة على وضعه الصحي العام قد يستغرق يوما أو يومين.
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وأكدت التقارير الطبية أن تشخيص الحالة لا يزال يتطلب الحذر، ما يعني أن البابا لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.
وفي تحديث صباحي قصير، ذكر الفاتيكان أن “الليل مر بهدوء، والبابا يستريح”.
وكان الفاتيكان قد أعلن، Hls الجمعة، أن البابا فرانسيس تعرض لانتكاسة صحية داخل المستشفى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
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