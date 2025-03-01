Advertisement

عربي-دولي

بعد تعرضه لانتكاسة صحية داخل المستشفى.. تحديث جديد عن حالة البابا فرنسيس

Lebanon 24
01-03-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1327493-638764251148427945.jpg
Doc-P-1327493-638764251148427945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفاتيكان اليوم السبت، أن البابا فرنسيس يشعر بالراحة، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مثيرة للقلق في تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج الذي أصيب به منذ أسبوعين.

وأفاد الأطباء أنه تم وضع البابا على جهاز تنفس صناعي مع قناع على الأنف، إثر تعرضه لنوبة سعال حادة. وأشار الأطباء إلى أن التقييم الكامل لتأثير هذه الحالة على وضعه الصحي العام قد يستغرق يوما أو يومين.
Advertisement

وأكدت التقارير الطبية أن تشخيص الحالة لا يزال يتطلب الحذر، ما يعني أن البابا لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وفي تحديث صباحي قصير، ذكر الفاتيكان أن “الليل مر بهدوء، والبابا يستريح”.

وكان الفاتيكان قد أعلن، Hls الجمعة، أن البابا فرانسيس تعرض لانتكاسة صحية داخل المستشفى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2025-03-01
06:19 | 2025-03-01
06:04 | 2025-03-01
06:00 | 2025-03-01
05:48 | 2025-03-01
05:43 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24