الخارجية البولندية: سنواصل دعم أوكرانيا رغم التوتر بين ترامب وزيلينسكي

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أكد وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا رغم التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.وذكر الوزير البولندي عبر منصة "إكس": "ستواصل بولندا دعم أوكرانيا الحرة حتى يتم تحقيق سلام عادل". وجاءت تصريحات سيكورسكي بعد أن أعرب رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، في وقت سابق عن دعمه لزيلينسكي.(روسيا اليوم)