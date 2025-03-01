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عربي-دولي

الخارجية البولندية: سنواصل دعم أوكرانيا رغم التوتر بين ترامب وزيلينسكي

Lebanon 24
01-03-2025 | 05:10
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أكد وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا رغم التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وذكر الوزير البولندي عبر منصة "إكس": "ستواصل بولندا دعم أوكرانيا الحرة حتى يتم تحقيق سلام عادل". وجاءت تصريحات سيكورسكي بعد أن أعرب رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، في وقت سابق عن دعمه لزيلينسكي.
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(روسيا اليوم)
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