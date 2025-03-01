لازاريني: الأونروا هي العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن تخلص (إسرائيل) من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بل قد يفاقم المشكلة.جاء ذلك في تصريح مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني لمجلة "972+" الإسرائيلية، ونشرت الوكالة الأممية فحواها، السبت، عبر منصة إكس.وشدد لازاريني أن الأونروا، هي العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، كما تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.وأشار إلى أن "تخلص (إسرائيل) من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة".